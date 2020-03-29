شكرا لمتابعة خبر عن إمام وخطيب مسجد قباء: " السمع والطاعة لولاة الأمر ييفضح أهل الأهواء " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):قال الدكتور سليمان الرحيلي، إمام وخطيب مسجد قباء التاريخي في المدينة المنورة، إن السمع والطاعة لولاة الأمر هول ما يميز أهل السنة ويفضح أهل الأهواء والبدع.
وصرّح الشيخ الرحيلي، بأن " مما يميز أهل السنة ويفضح أهل الأهواء والبدع : السمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية الله ، حفظ هيبة ولاة الأمور، توقير ولاة الأمور، نصح ولاة الأمور بما يليق بمقامهم سرا، عدم التأليب الصريح على ولاة الأمور ولا الخفي بتوجيه النداءات العامة لهم على المنابر وفي الوسائل العامة “.
وأصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، عن تعيين الدكتور سليمان الرحيلي إمامًا وخطيبًا لجامع قباء، وإعفاء الشيخ صالح المغامسي.
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