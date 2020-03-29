شكرا لمتابعة خبر عن سمو ولي العهد يعزي في اتصال هاتفي الرئيس الإندونيسي في وفاة والدته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أجرى صاحب السمو الملكي الأمير أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالا هاتفيا اليوم بفخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا. وعبر سمو ولي العهد في بداية الاتصال عن عزائه ومواساته لفخامته في وفاة والدته رحمها الله ، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان، فيما أعرب الرئيس الإندونيسي من جهته عن شكره وتقديره لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية النبيلة. وقدم رئيس جمهورية إندونيسيا التهنئة لسمو ولي العهد على نجاح القمة الاستثنائية الافتراضية لمجموعة العشرين.

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