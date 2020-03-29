شكرا لمتابعة خبر عن 14700 رأس من الأغنام والأبقار تصل ميناء جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

استقبلت محاجر وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، عبر ميناء جدة الإسلامي؛ إرسالية على متنها (١٤١٠٠) رأس من الأغنام، و(٦٢٨) رأس أبقار قادمة من دولة رومانيا.

وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، إنه جرى على الفور التدقيق على مستندات الإرسالية، وتم الكشف الظاهري على الإرسالية والتأكد من سلامتها صحيًّا.

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وأوضح الغامدي أنه بناءً على نتائج الفحص التي أثبتت سلامة الإرسالية ظاهريًّا ومخبريًّا؛ جرى تطبيق جميع الإجراءات المحجرية الواردة في نظام «قانون» الحجر البيطري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة، وتم فسح الإرسالية.

وأكد أن مجموع ما تم فسحه من أغنام من بداية شهر شعبان؛ هو ٣٢.٧٤٧ رأسًا من الأغنام، و١٩٥٣ رأسًا من الأبقار، وفي شهر رجب الماضي تم فسح ٧٢.٣٧٩ رأسًا من الأغنام، و ٦٨٦٤ رأسًا من الأبقار، فيما تم فسح أكثر من (٤٠٥٧٥٣٤ كجم) من الخضراوات، وأكثر من (٨٢٨٧٦٩٨ كجم) من الفواكه الطازجة من بداية شهر شعبان الحالي، وفسح ١٠٧.٧٨٥.٢٦١ طنًّا من الخضار والفاكهة في شهر رجب الماضي من محاجر منطقة مكة المكرمة.