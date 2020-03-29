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صورة لخادم الحرمين خلال موسم الحج قبل 21 عامًا

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

وثّقت صورة نادرة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز " حفظه الله " ، في مكة خلال موسم الحج قبل 21 عامًا أي في عام 1419هـ/1999م.

وكان خادم الحرمين آنذاك أميرًا للرياض، وفي هذا العام زار الفلبين، وقلده الرئيس الفلبيني جوزيف استرادا " وسام سكتونا " الأعلى في الجمهورية الفلبينية، تقديرا لدعمة الأعمال الخيرية ومساعدة العمالة الفلبينية في المملكة، وفي شهر يوليو، زار السنغال، وقلده الرئيس السنغالي عبدو ضيوف " الوسام الأكبر في السنغال ".

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