شكرا لمتابعة خبر عن السفارة الأمريكية تدين الهجمات الحوثية على المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أبدت السفارة الأمريكية في الرياض إدانتها للهجمات الإرهابية التى ينفذها مليشيا الحوثي باتجاه المملكة.
وأكد السفير الأمريكي، جون أبي زيد،أن بلاده تدين بشدة الهجمات التي نفذها الحوثيون ضد أهداف مدنية في المملكة الليلة الماضية.
يذكر أن قوات الدفاع الجوي اعترضت يوم أمس صاروخين بالستيين أطلقتهما مليشيات الحوثي باتجاه الرياض وجازان.
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الأمريكية تدين الهجمات الحوثية على المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.