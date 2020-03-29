شكرا لمتابعة خبر عن السفارة الأمريكية تدين الهجمات الحوثية على المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أبدت السفارة الأمريكية في الرياض إدانتها للهجمات الإرهابية التى ينفذها مليشيا الحوثي باتجاه المملكة.

وأكد السفير الأمريكي، جون أبي زيد،أن بلاده تدين بشدة الهجمات التي نفذها الحوثيون ضد أهداف مدنية في المملكة الليلة الماضية.

يذكر أن قوات الدفاع الجوي اعترضت يوم أمس صاروخين بالستيين أطلقتهما مليشيات الحوثي باتجاه الرياض وجازان.