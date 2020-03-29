شكرا لمتابعة خبر عن حسن كراني: « ليش متضايقين حظر التجول؟ الجواب في سورة النحل » والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد حسن كراني، أخصائي الأرصاد الأول، أن قرار حظر التجول بمثابة اطمئنان للمواطنين والمقيمين، إذ ورد في سورة النحل آية : "والله جعل لكم من بيوتكم سكنًا ".
وقال كراني : " سؤال راودني كثيراً في هذه الأزمة، ليش متضايقين من حظر التجول؟ ولقيت الجواب ولله الحمد في سورة النحل آية 80 حيث قال تعالى ( واللهَ جعلَ لكم من بيوتكم سكناً) ".
وأضاف: " البيت = الذي تعيش فيه، السكن = اللذي تطمأن اليه، فكيف نقلق وقد جعل الله الطمأنينة في البيوت؟ ".
وأعلنت وزارة الداخلية اليوم الأحد، عن تقديم موعد منع التجول في محافظة جدة ليكون ابتداء من الساعة الثالثة مساء، وتعليق الدخول والخروج منها.
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