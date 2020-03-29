شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. تعقيم أجهزة الصراف في الخرمة بالتزامن مع الرواتب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تواصل بلدية محافظة الخرمة، تعقيم أجهزة الصراف الآلي بالتزامن مع نزول رواتب العاملين.

وقالت بلدية الخرمة في تصريح لها، إن الجهود الاحترازية التي تم تنفيذها كانت بناءً على توجيهات أمين الطائف، ومتابعة وكيل الأمين للبلديات، وبإشراف رئيس بلدية الخرمة، المهندس خالد الذيابي.

ويقوم العاملين بالبلدية، بالتعقيم المستمر لأجهزة الصراف الآلي بعد فراغ كل عميل من إجراء عمليته المصرفية.

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