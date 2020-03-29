بالفيديو.. الإطاحة بمشهور «طاطا بطاطا»

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تمكنت الجهات الأمنية، من الإطاحة بأحد مشاهير مواقع التواصل بعد مخالفته قرار منع التجول . تمكنت الجهات الأمنية، من الإطاحة بأحد مشاهير مواقع التواصل بعد مخالفته قرار منع التجول . وأظهر مقطع فيديو، أحد المشاهير وهو يتفاخر بمخالفته للقرار، كأسلوب مبتذل لجذب المتابعين له. وصدرت توجيهات بمنع حضور وتغطية حسابات “السناب الشخصية” في تصوير الجهود الأمنية خلال منع التجول والنقاط الأمنية. Advertisements وكانت " صدى " قد نشرت خبرًا عن القبض على مهشور بعد مخالفته منع التجول وجلب حلاق لمنزله، إذ تباهى خلال المقطع الذي نشره، بجمعه لأصدقائه مستدعيًا حلاقين آخرين.

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