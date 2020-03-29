بالفيديو.. «التجارة» تتعاون مع «الكشافة» لتنظيم دخول وخروج العملاء

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة والاستثمار، عبدالرحمن الحسين، اليوم الأحد، عن تعاون وزارة التجارة مع أبطال الكشافة في تنظيم الدخول والخروج.
ونشر عبدالرحمن الحسين، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، مقطع فيديو يظهر الجهود المشتركة في تنظيم الدخول والخروج، وقياس درجة حرارة العملاء، وتقديم المعقمات لسلامة الجميع؛ ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية.
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