شكرا لمتابعة خبر عن السفارة في كوالالمبور توجه المواطنين بتسجيل بياناتهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كوالالمبور (صدى): وجّهت السفارة في كوالالمبور بماليزيا، بضرورة تسجيل المواطنين المتواجدين في ماليزيا ولديهم تأشيرات سياحية لبياناتهم على البريد الإلكتروني التالي:- [email protected] . وجّهت السفارة في كوالالمبور بماليزيا، بضرورة تسجيل المواطنين المتواجدين في ماليزيا ولديهم تأشيرات سياحية لبياناتهم على البريد الإلكتروني التالي:- وأكدت السفارة في بيان لها، أن البيانات ينبغي أن تشمل: " الاسم - رقم الجواز- رقم الهوية - رقم التواصل- مكان الاقامه الحالية- بيانات المرافقين " .

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