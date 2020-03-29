شكرا لمتابعة خبر عن «الداخلية» : لا حاجة للخروج من المنزل والخدمات متاحة على التطبيقات الإلكترونية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أشاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، اليوم الأحد، بالالتزام بمنع التجول في جميع مناطق المملكة؛ مؤكدًا أن جميع المناطق تحت السيطرة الأمنية لتطبيق منع التجول.

وقال متحدث الداخلية، أنه لا حاجة للخروج من المنزل والخدمات متاحة على التطبيقات الإلكترونية؛ مشددًا على أن كل من يُهون من منع التجول سيكون في قبضة الأمن.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة، قد أعلن اليوم الأحد، عن تسجيل 96 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينهم 12 حالة في العناية المركزة، ووفاة 4 حالات لمقيمين، فضلًا عن 4 حالات سابقة.