شكرا لمتابعة خبر عن «سكني» يُفعل تقنية «الدرونز» للكشف الاحترازي على العاملين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وكالة التطوير العقاري بوزارة الإسكان، اليوم الأحد، عن تفعيل تقنية " الدرونز " لإجراء مسح حراري وفحص العاملين بمشاريع برنامج " سكني " التي يجري تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص بمختلف مناطق المملكة للتأكد من سلامتهم.

ومن جانبه، قال المشرف العام على التطوير العقاري بوزارة الإسكان المهندس مازن بن محمد الداوود، أن الوكالة عمدت إلى استخدام تقنية " الدرونز " في الكشف على سلامة العاملين في المشاريع السكنية.

وأوضح مازن الداوود، أن هناك نحو 57 مشروعاً سكنياً تتواصل فيها أعمال البناء تتوزع في مختلف مناطق، وتشمل هذه المشاريع نماذج وتصاميم متنوعة سواء فلل أو شقق أو تاون هاوس، بالتزامن مع تقديم برنامج سكني للحلول السكنية لمستفيديه، والتي تشمل الأراضي السكنية، البناء الذاتي، وشراء الوحدات السكنية الجاهزة أو ضمن مشاريع الوزارة، أو تحت الإنشاء بالشراكة مع القطاع الخاص.