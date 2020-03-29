شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. تجمعات كبيرة حول عمالة وافدة بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أظهر مقطع فيديو، عمالة وافدة يمارسون التجارة في الشارع بحي الوزارات في العاصمة الرياض. أظهر مقطع فيديو، عمالة وافدة يمارسون التجارة في الشارع بحي الوزارات في العاصمة الرياض. وأوضح الفيديو، التجمعات الكبيرة حول العمالة الوافدة من قبل المواطنين والمقيمين بطريقة غير صحية. يشار إلى أن هذه التجمعات تشكل بيئة خصبة لانتقال فيروس كورونا المستجد.

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