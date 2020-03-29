إعادة فتح طريق الأمير سلطان مع الملك خالد بمكة المكرمة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): أعلنت امانة مكة المكرمة اليوم الأحد انتهاء أعمال الصيانة وإعادة فتح طريق الأمير سلطان مع طريق الملك خالد بمنطقة العزيزية الجنوبية . أعلنت امانة مكة المكرمة اليوم الأحد انتهاء أعمال الصيانة وإعادة فتح طريق الأمير سلطان مع طريق الملك خالد بمنطقة العزيزية الجنوبية . وكانت الأمانة قد قامت بأعمال صيانة في الجسر ضمن خطتها لإصلاح وتحسين الطرق بالمنطقة .

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