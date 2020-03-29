شكرا لمتابعة خبر عن خالد الزعاق يُحدد موعد شهر رمضان فلكيًا (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الدكتور خالد الزعاق، أن شهر شعبان سيشهد مراحل انتقالية متعددة أي وجود تقلبات جوية من غبار وأتربة وأمطار.

وأوضح خلال مقطع فيديو له، أول شهر شعبان يدخل في مرحلة جران ثالث أي نهاية الربيع، وأن آخر يوم في شعبان سيبدأ موسم الكنة.

وأفاد بأن الحسابات الفلكية تشير إلى أن شهر شعبان ستكتمل عدته ثلاثين يوماً، ويوم الجمعة 24 أبريل سيكون أول شهر رمضان بحول الله.