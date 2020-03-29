بالفيديو.. ضبط أكثر من مليون كمامة مخزنة داخل مستودع في حائل

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الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى): تمكنت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة من ضبط أكثر من مليون كمامة مخزنة بهدف تسويقها لاحقا في مستودع بحائل. تمكنت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة من ضبط أكثر من مليون كمامة مخزنة بهدف تسويقها لاحقا في مستودع بحائل. وأوضحت الوزارة أن عملية الضبط تمت بالتعاون مع الجهات الأمنية بعد كمين محكم، مشيرة إلى أنها حجزت الكميات لضخها في الأسواق بسعر عادل . وأكدت أنها استكملت الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وإحالتهم للجهات المختصة.

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