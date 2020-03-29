شكرا لمتابعة خبر عن إلزام منشآت الإيواء السياحي بمكة بعدم تغشيل النساء خلال فترة منع التجول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

ألزم فرع وزارة السياحة بمنطقة مكة المكرمة، منشآت الإيواء السياحي بعدم تشغيل العاملات خلال فترة منع التجول.

وأوضح "سياحة مكة المكرمة"، أن الإلزام يأتي للحد من تحركات الأهالي والسائقين، وإعادة جدولة دوام العاملين من الرجال.

وجاء ذلك بعد ما تلقته فرق العمل الأمنية والصحية من الأجهزة الميدانية عن كثرة تحرك بعض الأهالي، رغم محدودية نسب الإشغال اليومي.

وكانت قد صدرت توجيهات من إمارة منطقة مكة المكرمة بضرورة التزام جميع مرافق الإيواء السياحي بأوقات منع التجول.