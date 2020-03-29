شرطة الرياض: القبض على مواطن يجاهر ويتباهى بإقامة علاقة محرمة

ألقت شرطة الرياض، اليوم الأحد، القبض على مواطن ظهر في فيديو يجاهر ويتباهى بإقامة علاقة محرمة بامرأة، ويتعاطى المخدرات، مع مجموعة من الأشخاص إضافة إلى الحديث بألفاظٍ وعبارات خادشة للحياء، في أحد الفنادق بالعاصمة الرياض، ومحاولته تضليل الجهات الأمنية عن موقعه.
وتمكَّنت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض من تحديد موقعه وهويته والقبض عليه بإحدى الوحدات المفروشة بحي القادسية وبرفقته امرأة، والقبض كذلك على 10 أشخاص ثبتت علاقتهم بالقضية بينهم امرأة.
وذكر المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر التويجري، أن جميعهم مواطنون أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث من العمر، وضبطت بحوزتهم مواد يشتبه بأنها مُسكِرة ومُخدِّرة، وجرى إيقافهم وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.
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