ماذا تفعل عند الشعور بأعراض فيروس كورونا؟.. وزارة الصحة تجيب

أوضحت وزارة الصحة، اليوم الأحد، أن التصرف الصحيح عند الشعور بأعراض فيروس كورونا هو عزل الشخص منزليًّا بعيدًا عن أفراد الأسرة ثم الاتصال بـ«937».

وأكدت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن أعراض فيروس كورونا تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة وضيق في التنفس والسعال الجاف.

كيف تعزل نفسك منزليًّا للوقاية من فيروس كورونا؟

ووفقًا للدليل التوعوي الذي أعدته وزارة الصحة عن فيروس كورونا، فإن إجراءات العزل المنزلي عند الشعور بأعراض فيروس كورونا تتمثل فيما يلي:

1- تغطية فتحتي الفم والأنف بالمناديل الورقية أو بالمرفق.

2- التخلص من أدوات الاستخدام الشخصي الملوثة كالمناديل الورقية.

3- غسل اليدين بالماء والصابون أو الكحول المعقم.

4- البقاء في المنزل في غرفة خاصة والانعزال عن الآخرين قدر الإمكان.

5- الاستعانة بالآخرين لقضاء احتياجات المريض نيابةً عنه دون الاختلاط به.

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6- عند الضرورة الطبية للتواصل مع الآخرين، يجب أن تكون هناك مسافة لا تقل عن متر.

كيفية الوقاية من فيروس كورونا

وأوضحت وزارة الصحة كيفية الوقاية من فيروس كورونا، من خلال تجنب المخالطة اللصيقة بشخص لديه أعراض نزلة البرد والإنفلونزا وطهي الطعام بشكل جيد والاهتمام بالنظافة الشخصية واتباع آداب العطس والسعال.

وكانت وزارة الصحة أعلنت، أمس السبت، تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 10 منها مرتبطة بالسفر لخارج البلاد، و89 بسبب المخالطة؛ ما يرفع إجمالي عدد المصابين بكورونا في المملكة إلى 1203 حالة.

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