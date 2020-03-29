«حفر الباطن» تطلق مبادرة للتبرع بالدم.. وتفاعل كبير من منسوبي الصحة

أطلقت مديرية الشؤون الصحية بحفر الباطن مبادرة للتبرع بالدم، استهدفت منسوبيها بالمنطقة، وحظيت بتفاعل عدد كبير.

وتهدف الخطوة لتأمين الاحتياجات الاحتياطية فوق المخزون الأساسي المتوفر بالمديرية لمواجهة المطالب الإضافية حال ازدياد الحالات الطارئة.

وأشارت صحة حفر الباطن إلى أن التبرع بالدم له العديد من الفوائد على الجسم منها تنشيط الدورة الدموية، والتقليل من احتمال الإصابة بأمراض القلب وانسداد الشرايين.

وتأتي هذه المبادرة تعزيزًا للجانب الإنساني والتوعوي وتؤمن جزءًا من احتياجات المحافظة من الدم للمرضى.

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