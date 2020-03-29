السفير الأمريكي بالسعودية يدين هجمات الحوثي الإرهابية ضد المملكة

أدان السفير الأمريكي في السعودية جون أبي زيد بشدة، اليوم الأحد، هجمات جماعة الحوثي الإرهابية ضد الأهداف المدنية في المملكة.

وفي بيانٍ له عبر الحساب الرسمي للسفارة الأمريكية على «تويتر»، قال السفير: «تدين البعثة الأمريكية بشدة الهجمات التي نفذها الحوثيون ضد أهداف مدنية في المملكة العربية السعودية الليلة الماضية».

وأضاف: «في الوقت الذي يركز فيه العالم على مكافحة وباء كوفيد-19 وإنقاذ الأرواح، ركز الحوثيون على القيام بعمل قوات فيلق القدس التابعة للحرس الثوري الإسلامي الإيراني؛ وذلك بمهاجمة المدنيين الأبرياء. نتمنى الشفاء العاجل والكامل للمصابين من جراء هذه الهجمات».

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وأمس ، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن) العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت ودمرت صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي الإرهابية من صنعاء وصعدة باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.

وقد تسبب اعتراض الصاروخين بسقوط بعض الشظايا نتيجة عملية التدمير للصاروخين على بعض الأحياء السكنية بمدينة الرياض ومدينة جازان.

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