أخبار السعودية اليوم.. تعليق الدخول والخروج من جدة.. والمملكة الأولى عالميا في مؤشر ثقة المستهلك

ترصد صحيفة «عاجل» في نشرة أخبار السعودية اليوم الأحد 29مارس 2020م، أبرز الأخبار في المملكة، ومنها تعليق الدخول والخروج من جدة وتقديم موعد من التجول في المحافظة، ووزارة الصحة تنفي تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا في أحد أسواق الرياض والسعودية تحتل المرتبة الأولى عالميًّا في مؤشر ثقة المستهلك.

الداخلية: تعليق الدخول والخروج من جدة ومنع التجول بها يبدأ الثالثة مساءً

وزارة الداخلية أعلنت تقديم موعد منع التجول في محافظة جدة، ليكون ابتداءً من الساعة الثالثة مساءً من اليوم الأحد، بالإضافة إلى تعليق الدخول والخروج منها.

«الصحة» تنفي تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في أحد أسواق الرياض

نفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) في أحد الأسواق التجارية بمدينة الرياض.

السعودية تزيح الصين من المرتبة الأولى عالميًّا في مؤشر ثقة المستهلك

تصدّرت المملكة العربية السعودية مؤشر ثقة المستهلك العالمي خلال شهر مارس 2020، بعد إزاحة الصين من الصدارة، بعد أن احتفظت بها 35 شهرًا متتاليًا.

«شؤون الحرمين»: تمديد تعليق العمل يصب في مصلحة الوطن والمواطن

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور «عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس» بقرار وزارة الداخلية، بتمديد تعليق العمل للقطاعين الحكومي والخاص والرحلات الجوية الدولية والداخلية ونشاط الحافلات وسيارات الأجرة والقطارات.

الأرصاد: استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة على خمس مناطق

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار اليوم الأحد، فيما لم تستبعد الهيئة تكوُّن الضباب على أجزاء من شمال المملكة.

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السديس: إطلاق صاروخين على الرياض وجازان في الأوضاع الراهنة ترويع للآمنين من أناس لا يخافون الله

استنكر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الهجوم الغاشم على مملكتنا الغالية في ظل الأوضاع الراهنة بصاروخين على مدينتي الرياض وجازان، والذي فشل بفضل الله ثم بفضل أبطال الدفاع الجوي.

وزير التعليم يوجه باستمرار المزايا والمخصصات المالية للمبتعثين ومرافقيهم بسبب «كورونا»

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قرارًا يتضمن عددًا من الإجراءات الاستثنائية لمعالجة أوضاع المبتعثين والمبتعثات ومرافقيهم خارج المملكة في ظل الظروف المستجدة لجائحة كورونا، وذلك في ضوء اهتمام القيادة الرشيدة بأبنائها المبتعثين والمبتعثات ومرافقيهم في جميع دول العالم؛ بما يسهم في الحفاظ على سلامتهم، ليكملوا رحلتهم التعليمية ويعودوا لوطنهم متسلحين بالعلم والمعرفة.

تعليم عسير تنفّذ 19 برنامجًا لتدريب 2000 معلم ومعلمة عن بعد

تنفّذ الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير حزمة من البرامج التدريبية للمعلمين والمعلمات عن بعد، تضمنت المرحلة الأولة تنفيذ ١٩ برنامجًا، منها 12 برنامجًا للبنين، و7 برامج للبنات، جميعها تركّز على احتياج الوضع الراهن لتأهيلهم في المجالات التقنية والتعليمية والتربوية.

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