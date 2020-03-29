«عاجل» تنشر جداول الأسبوع الحادي عشر لكل المراحل التعليمية على قنوات عين

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الأحد، بدء البث المباشر لشرح دروس الأسبوع الحادي عشر لجميع المراحل الدراسية عبر قنوات عين دروس، فضلًا عن نشر جداول الأسبوع العاشر للمراحل (الابتدائية والمتوسطة والثانوية).

وأوضحت وزارة التعليم عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنَّ تردد البث الفضائي لمجموعة قنوات عين التي وصلت إلى 20 قناة، هو 12437 عرب سات/عمودي، فضلًا عن البث المباشر عن طريق موقع «يوتيوب».

ويستمر البث المباشر يوميًّا من الساعة 8 ص إلى الساعة 12:30 ظهرًا، ويُعاد طوال اليوم، وفق ما ذكرته وزارة التعليم عبر حسابها الرسمي على «تويتر».

كذلك أعلنت وزارة التعليم -عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»- جدول دروس الأسبوع الحادي عشر للمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية فيما يلي:

1- جدول دروس الأسبوع الحادي عشر للصفوف (الأول والثاني والثالث) الابتدائية عبر قنوات عين.

2- جدول دروس الأسبوع الحادي عشر للصفوف (الرابع والخامس والسادس) الابتدائية عبر قنوات عين.

3- جدول دروس الأسبوع الحادي عشر للصفوف (الأول والثاني والثالث) المتوسطة عبر قنوات عين.

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4- جدول دروس الأسبوع الحادي عشر للمرحلة الثانوية (مقررات) عبر قنوات عين.

5- جدول دروس الأسبوع الحادي عشر للمرحلة الثانوية (فصلي) عبر قنوات عين.

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