السديس: استمرار جميع الأعمال واللجان والمجالس إلكترونيًّا

أكد الرئيس العامّ لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ «عبدالرحمن السديس»، أن الرئاسة -ممثلة بكل وكالاتها ولجانها ومجالسها- مستمرة في تقديم جميع أعمالها إلكترونيًّا كما كانت خلال الفترة الماضية.
وأشاد «السديس» بالعمل الكبير والجهود التي يقدمها منسوبو الرئاسة من خلال العمل الإلكترونيّ عن بعد، مشددًا على ضرورة عرض الموضوعات العاجلة والمهمة على معاليه.
وأوضح أن الرئاسة ومنسوبيها تملؤهم العزة والفخر في تقديم واجبهم الدينيّ والوطنيّ في ظل هذه الظروف التي اجتاحت العالم أجمع, وذلك امتثالًا لتوجيهات قيادتنا الحكيمة -أيدها الله- بتكثيف الإجراءات الاحترازية وتعزيزها وتدعيمها للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد١٩).
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