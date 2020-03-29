أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية، اليوم الأحد، عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة للمؤذنين عبر بوابة الوزارة.
وقالت الوزارة -في بيان عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»-: «إصدار تعريف إلكتروني للمؤذنين عن طريق بوابة الوزارة، يهدف إلى تمكين المؤذنين من مزاولة عملهم أثناء فترة حظر التجول ».
يشار إلى أن الخدمة متاحة على البوابة الإلكترونية للوزارة عبر هذا الرابط (اضغط هنا).
اقرأ أيضًا:
«الشؤون الإسلامية» تُطلق خدمة التواصل الإلكتروني مع المستفيدين
وزير الشؤون الإسلامية: الخطباء والأئمة يستشعرون الواجب الشرعي تجاه وطنهم
كانت هذه تفاصيل خبر «الشؤون الإسلامية» تطلق خدمة تعريف إلكترونيّ للمؤذنين أثناء منع التجول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.