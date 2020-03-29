«الشؤون الإسلامية» تطلق خدمة تعريف إلكترونيّ للمؤذنين أثناء منع التجول

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية، اليوم الأحد، عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة للمؤذنين عبر بوابة الوزارة.

وقالت الوزارة -في بيان عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»-: «إصدار تعريف إلكتروني للمؤذنين عن طريق بوابة الوزارة، يهدف إلى تمكين المؤذنين من مزاولة عملهم أثناء فترة حظر التجول ».

يشار إلى أن الخدمة متاحة على البوابة الإلكترونية للوزارة عبر هذا الرابط (اضغط هنا).

Advertisements

اقرأ أيضًا:

«الشؤون الإسلامية» تُطلق خدمة التواصل الإلكتروني مع المستفيدين

وزير الشؤون الإسلامية: الخطباء والأئمة يستشعرون الواجب الشرعي تجاه وطنهم