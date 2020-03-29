الصحة: تسجيل 96 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وأربع وفيات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 96 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وأربع وفيات، بينما أكدت أن هناك 29 حالة تماثلت للشفاء من الوباء.

جاء ذلك حسبما أفاد المتحدث باسم الوزارة، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال مؤتمره الصحفي اليومي الأحد.