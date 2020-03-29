نتيجة انحراف مركبة.. إصابة شخصين بحادث مروري على طريق «ذهبان» بجدة

أعلن مركز العمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911)، اليوم الأحد، عن وقوع حادث مروري بمحافظة جدّة نتج عنه إصابة شخصين.
قال المركز عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «انحراف مركبة عن مسارها، واصطدامها بعمود إنارة على طريق ذهبان باتجاه درة العروس في محافظة جدة نتج عنه إصابة شخصين».
وأكّد المركز أنَّ الجهات المختصة باشرت الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.
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