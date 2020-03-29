الحصيني: افتحوا نوافذ وأبواب منازلكم لتكسب برودة الأحد

دعا الباحث في الطقس والمناخ «عبدالعزيز الحصيني»، إلى فتح أبواب ونوافذ المنازل، لكي تكتسب البرودة النسبية التي يشهدها اليوم الأحد، والتي تستمر حتى الثلاثاء.

وقال «الحصيني» عبر حسابه بموقع «تويتر»: «لمصلحتكم افتحوا النوافذ والأبواب ليكتسب المنزل هذة البرودة النسبية ومتوقع استمرارها حتى الثلاثاء ومن الأربعاء يطرأ ارتفاع ملموس في الحرارة».

وتوقع أن تكون أجواء اليوم الأحد معتدلة نهارًا تميل للبرودة في الليل على الوسطى والشرقية وباردة على الشمالية.

وتابع الحصيني، أنَّه متوقع اليوم الأحد وليلة الاثنين أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة، وحبات برد على أجزاء من القصيم وحائل والباحة والجوف، وجنوب مكة المكرّمة، وأقصى شمال منطقة الرياض، وجنوب الشرقية والإمارات تسبق برياح مثيرة للأتربة.

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