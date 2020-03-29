الأرصاد تنبّه إلى أمطار رعدية على عسير وجازان.. وأتربة مثارة بنجران

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الأحد، إلى رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران، وأمطار رعدية على منطقتي عسير وجازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وتضمّن تنبيه الهيئة عن حالة الطقس بمنطقة نجران، رياحًا سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وبينت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران ومحافظات ثار، وبدر الجنوب، ويدمة، وحبونا، وخباش، وشرورة، ويستمر حتى الساعة 9 مساءً.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة عسير، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية. مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات وخميس مشيط وأحد رفيدة والحرجة، والنماص، وبارق وبلقرن، ورجال ألمع، وظهران الجنوب ومحايل، إضافة إلى المواقع المفتوحة والطرق السريعة.

وفي ما يتعلق بمنطقة جازان، نبّهت الهيئة أيضًا إلى هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات أبوعريش، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب. مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ7 مساءً.

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من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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