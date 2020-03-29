السعودية اليوم / سمو أمير منطقة القصيم يرأس من خلال الاتصال المرئي جلسة مجلس المنطقة الطارئة



بريدة 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس المنطقة , اليوم , من خلال الاتصال المرئي عن بعد جلسة مجلس المنطقة الطارئة للعام المالي 1441 / 1442هـ , وذلك في قاعة الاجتماعات بمكتبة في مقر ديوان إمارة المنطقة بمدينة بريدة , بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان , ووكيل إمارة المنطقة للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني.

وأوضح الأمين العام لمجلس المنطقة عسم بن إبراهيم الرمضي أن المجلس ناقش "من خلال الاتصال المرئي عن بعد" مع أعضاء مجلس المنطقة ومسؤولي الجهات الحكومية والأهالي والإدارات الأخرى ذات العلاقة بالمنطقة ، متابعة الإجراءات والتدابير الاحترازية لفيروس

وقد بدأت الجلسة بكلمة افتتاحية لسمو رئيس المجلس بالحمد والثناء لله سبحانه وتعالى على ما انعم به على هذه البلاد في ظل حكومتنا الرشيدة وما حظيت به منطقة القصيم من اهتمام ساهم في تطورها في مختلف المجالات لتقديم أعلى مستوى من الخدمة والرفاهية والرضا للمواطنين وتحقيق تطلعاتهم وآمالهم.

ورفع سموه الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولسمو ولي عهده الأمير

وثمن سموه للجهود المبذولة من القطاع الصحي بالمنطقة في تعزيز جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا ، وجهود جميع القطاعات الأخرى بالمنطقة التي كان لها الدور المهم في نجاح مكافحة الفيروس والحد من انتشاره بالمنطقة.

وقد استعرض المجلس أيضاً تقريراً من الشؤون الصحية عن الأوضاع الصحية بالمنطقة وطرق التعامل مع فيروس كورونا ، وكذلك تقريراً من التجمع الصحي بالمنطقة عن آلية التعامل مع المصابين أو المتوقع اصابتهم بمرض كورونا.

كما ناقش المجلس جهود الجهات الأمنية المنطقة في دعم القطاع الصحي منذ بدء جهود الدولة لمكافحة هذا الوباء وكذلك تطبيق الأمر السامي بشأن منع التجول خلال أوقات الحظر ، كما استعرض دور أمانة المنطقة في مكافحة فيروس كورونا وأساليب الوقاية منه ، وجهود فرع وزارة التجارة بالمنطقة في مراقبة المواد الغذائية والمتوفر من المخزون الغذائي بالمنطقة ، وقد ناقش المجلس تقريراً عن مدى فاعلية تطبيق التعليم عن بعد في جامعة القصيم وفي الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة.

واستكمل المجلس بعد ذلك مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.

وفي ختام الجلسة قدم سمو رئيس المجلس شكره لأعضاء المجلس على مداخلاتهم ومقترحاتهم ، متمنياً سموه التوفيق والنجاح للجميع.

// انتهى //

16:35ت م

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بريدة 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس المنطقة , اليوم , من خلال الاتصال المرئي عن بعد جلسة مجلس المنطقة الطارئة للعام المالي 1441 / 1442هـ , وذلك في قاعة الاجتماعات بمكتبة في مقر ديوان إمارة المنطقة بمدينة بريدة , بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان , ووكيل إمارة المنطقة للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني.وأوضح الأمين العام لمجلس المنطقة عسم بن إبراهيم الرمضي أن المجلس ناقش "من خلال الاتصال المرئي عن بعد" مع أعضاء مجلس المنطقة ومسؤولي الجهات الحكومية والأهالي والإدارات الأخرى ذات العلاقة بالمنطقة ، متابعة الإجراءات والتدابير الاحترازية لفيروس كورونا الجديد والجهود المبذولة من جميع الجهات بالمنطقة.وقد بدأت الجلسة بكلمة افتتاحية لسمو رئيس المجلس بالحمد والثناء لله سبحانه وتعالى على ما انعم به على هذه البلاد في ظل حكومتنا الرشيدة وما حظيت به منطقة القصيم من اهتمام ساهم في تطورها في مختلف المجالات لتقديم أعلى مستوى من الخدمة والرفاهية والرضا للمواطنين وتحقيق تطلعاتهم وآمالهم.ورفع سموه الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان على ما اتخذته الدولة - أعزها الله - من توجيهات وقرارات وخطوات وإجراءات استباقية واحترازية لمواجهة ومكافحة انتشار فيروس كورونا ، التي تعد مفخرة لكل أبناء الوطن ، سائلا المولى عز وجل أن يحمي هذه البلاد وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان ويحفظها من المصائب والفتن وسائر الأسقام.وثمن سموه للجهود المبذولة من القطاع الصحي بالمنطقة في تعزيز جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا ، وجهود جميع القطاعات الأخرى بالمنطقة التي كان لها الدور المهم في نجاح مكافحة الفيروس والحد من انتشاره بالمنطقة.وقد استعرض المجلس أيضاً تقريراً من الشؤون الصحية عن الأوضاع الصحية بالمنطقة وطرق التعامل مع فيروس كورونا ، وكذلك تقريراً من التجمع الصحي بالمنطقة عن آلية التعامل مع المصابين أو المتوقع اصابتهم بمرض كورونا.كما ناقش المجلس جهود الجهات الأمنية المنطقة في دعم القطاع الصحي منذ بدء جهود الدولة لمكافحة هذا الوباء وكذلك تطبيق الأمر السامي بشأن منع التجول خلال أوقات الحظر ، كما استعرض دور أمانة المنطقة في مكافحة فيروس كورونا وأساليب الوقاية منه ، وجهود فرع وزارة التجارة بالمنطقة في مراقبة المواد الغذائية والمتوفر من المخزون الغذائي بالمنطقة ، وقد ناقش المجلس تقريراً عن مدى فاعلية تطبيق التعليم عن بعد في جامعة القصيم وفي الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة.واستكمل المجلس بعد ذلك مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.وفي ختام الجلسة قدم سمو رئيس المجلس شكره لأعضاء المجلس على مداخلاتهم ومقترحاتهم ، متمنياً سموه التوفيق والنجاح للجميع.// انتهى //16:35ت م0113

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.