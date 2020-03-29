السعودية اليوم / الهلال الأحمر وأوقاف الشاكرين يطلقان مبادرة مجتمعية لتأمين نقاط فحص كورونا في الجهات الحكومية والخاصة



الرياض 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واس

أطلقت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالتعاون مع أوقاف الشاكرين ، شراكة مجتمعية لتأمين وتجهيز نقاط فرز وفحص أولي ضد فيروس

وتهدف المبادرة إلى تواجد الفرق الإسعافية والتطوعية لهيئة الهلال الأحمر السعودي في مقر الجهات الحكومية والأمنية والقطاع الخاص خلال تلك الفترة بشكل مستمر ضمن نقاط فرز مجهزة للفحص الأولي، تتضمن قياس درجات الحرارة والتعريف بطرق الوقاية الصحيحة من فيروس كورونا وفق أنظمة وبروتوكولات الهيئة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة الجهود والإجراءات الاحترازية التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر السعودي على المستوى الميداني والإسعافي والتطوعي للحد من انتشار فيروس كورونا وتعزيز وسائل الوقاية منه، فضلا عن جهودها التوعوية التي تقدمها عبر كافة الوسائل لرفع الوعي الاجتماعي بمخاطر هذا الفيروس.

//انتهى//

16:34ت م

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الرياض 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واسأطلقت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالتعاون مع أوقاف الشاكرين ، شراكة مجتمعية لتأمين وتجهيز نقاط فرز وفحص أولي ضد فيروس كورونا المستجد للفرق الإسعافية للهلال الأحمر في مقرات الجهات الحكومية والأمنية والجهات الخاصة مستهدفة خدمة أكثر من 30 جهة حكومية وخاصة، بمشاركة 200 ممارس صحي.وتهدف المبادرة إلى تواجد الفرق الإسعافية والتطوعية لهيئة الهلال الأحمر السعودي في مقر الجهات الحكومية والأمنية والقطاع الخاص خلال تلك الفترة بشكل مستمر ضمن نقاط فرز مجهزة للفحص الأولي، تتضمن قياس درجات الحرارة والتعريف بطرق الوقاية الصحيحة من فيروس كورونا وفق أنظمة وبروتوكولات الهيئة.وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة الجهود والإجراءات الاحترازية التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر السعودي على المستوى الميداني والإسعافي والتطوعي للحد من انتشار فيروس كورونا وتعزيز وسائل الوقاية منه، فضلا عن جهودها التوعوية التي تقدمها عبر كافة الوسائل لرفع الوعي الاجتماعي بمخاطر هذا الفيروس.//انتهى//16:34ت م0112

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