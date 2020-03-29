السعودية اليوم / إصابات كورونا في إفريقيا يتجاوز 4000



أديس أبابا 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واس

أعلن الاتحاد الإفريقي أن عدد الإصابات المؤكدة المسجلة بفيروس

وأكد الاتحاد في بيان اليوم، أن "عدد الإصابات بكورونا في إفريقيا ارتفع إلى ما لا يقل عن 4282 حالة، تعافى منها 302، فيما بلغ عدد ضحايا الفيروس في القارة السمراء 134 وفاة على الأقل".

وكان المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أعلن أمس أن عدد الوفيات جراء وباء كورونا في القارة ارتفع إلى 117 حالة، في حين دفع الخوف من المرض العديد من الأفارقة للهرب نحو الأرياف.

وأوضح المركز أن الوباء طال 46 دولة من أصل 54 دولة في القارة.

// انتهى //

16:30ت م

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أديس أبابا 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واسأعلن الاتحاد الإفريقي أن عدد الإصابات المؤكدة المسجلة بفيروس كورونا المستجد في إفريقيا تجاوز 4000 حالة.وأكد الاتحاد في بيان اليوم، أن "عدد الإصابات بكورونا في إفريقيا ارتفع إلى ما لا يقل عن 4282 حالة، تعافى منها 302، فيما بلغ عدد ضحايا الفيروس في القارة السمراء 134 وفاة على الأقل".وكان المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أعلن أمس أن عدد الوفيات جراء وباء كورونا في القارة ارتفع إلى 117 حالة، في حين دفع الخوف من المرض العديد من الأفارقة للهرب نحو الأرياف.وأوضح المركز أن الوباء طال 46 دولة من أصل 54 دولة في القارة.// انتهى //16:30ت م0108

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