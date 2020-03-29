السعودية اليوم / المجلس الأعلى للقضاء بليبيا يوقف العمل بالمحاكم والنيابات



طرابلس 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واس

قرر المجلس الأعلى للقضاء بليبيا، اليوم، وقف العمل بشكل كامل في المحاكم والنيابات والهيئات القضائية الأخرى بدءًا من يوم غد الاثنين، وحتى نهاية شهر أبريل المقبل، وذلك ضمن الإجراءات الاحتزازية للحد من انتشار فيروس

وحسب القرار، «يتولى رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إعداد جداول مناوبة بتكليف عدد من المستشارين أو القضاة حسب الأحوال مع عدد من موظفي قلم الكتاب التواجد بشكل يومي بمقر المحكمة للبت في الأمور المستعجلة واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيالها.

ودعا القرار المستشار القائم بأعمال النائب العام لتكليف المحامين العامين بإصدار جداول مناوبة لأعضاء النيابة العامة في النيابات الابتدائية وجزئياتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة في الحالات الطارئة والمستعجلة.

وحث المجلس الأعلى للقضاء السلطات المختصة استثناء القضاة وأعضاء النيابة العامة والموظفين المناوبين من إجراءات الحظر، تمكينا لهم من القيام بالأعمال المكلفين بها.

// انتهى //

16:30ت م

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طرابلس 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واسقرر المجلس الأعلى للقضاء بليبيا، اليوم، وقف العمل بشكل كامل في المحاكم والنيابات والهيئات القضائية الأخرى بدءًا من يوم غد الاثنين، وحتى نهاية شهر أبريل المقبل، وذلك ضمن الإجراءات الاحتزازية للحد من انتشار فيروس كورونا وحسب القرار، «يتولى رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إعداد جداول مناوبة بتكليف عدد من المستشارين أو القضاة حسب الأحوال مع عدد من موظفي قلم الكتاب التواجد بشكل يومي بمقر المحكمة للبت في الأمور المستعجلة واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيالها.ودعا القرار المستشار القائم بأعمال النائب العام لتكليف المحامين العامين بإصدار جداول مناوبة لأعضاء النيابة العامة في النيابات الابتدائية وجزئياتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة في الحالات الطارئة والمستعجلة.وحث المجلس الأعلى للقضاء السلطات المختصة استثناء القضاة وأعضاء النيابة العامة والموظفين المناوبين من إجراءات الحظر، تمكينا لهم من القيام بالأعمال المكلفين بها.// انتهى //16:30ت م0107

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