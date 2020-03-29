السعودية اليوم / موريتانيا تغلق جميع المحلات التجارية بداية من اليوم



نواكشوط 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واس

أعلنت الحكومة الموريتانية اليوم، إغلاق جميع المحلات التجارية على امتداد التراب الوطني ابتداءً من اليوم وحتى إشعار آخر.

ويأتي هذا القرار وفق وكالة الأنباء الموريتانية ، في أعقاب اجتماع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني برؤساء وأعضاء اللجان المكلفة بمنع انتشار

واستثني القرار الهادف إلى التقليل من اختلاط المواطنين داخل هذه الأسواق تجنبًا لمزيد من حالات العدوى، المحلات الخاصة بتجارة المواد الغذائية ومحلات التجزئة.

// انتهى //

15:43ت م

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نواكشوط 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واسأعلنت الحكومة الموريتانية اليوم، إغلاق جميع المحلات التجارية على امتداد التراب الوطني ابتداءً من اليوم وحتى إشعار آخر.ويأتي هذا القرار وفق وكالة الأنباء الموريتانية ، في أعقاب اجتماع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني برؤساء وأعضاء اللجان المكلفة بمنع انتشار فيروس كورونا المستجد واستثني القرار الهادف إلى التقليل من اختلاط المواطنين داخل هذه الأسواق تجنبًا لمزيد من حالات العدوى، المحلات الخاصة بتجارة المواد الغذائية ومحلات التجزئة.// انتهى //15:43ت م0104

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