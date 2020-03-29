اجتماعي / سمو أمير القصيم يوجه الجمعيات بمضاعفة جهودها وتفعيل دورها ونشاطاتها للوصول للمستفيدين من خدماتها بالمنطقة



بريدة 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , الجمعيات الأهلية بالمنطقة بمضاعفة جهودها وتفعيل دورها ونشاطها للوصول للمستفيدين من خدماتها وتلمس احتياجاتهم .

وقال سموه : إن ما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ من إجراءات وقائية تجاه مكافحة جائحة

وشدد سموه على أهمية النظر لاحتياجات الأسر المتعففة ومتابعة كافة احتياجاتها , مؤكداً على أننا نعيش في زمن الشراكات بين أفراد المجتمع وقطاعاته المختلفة سواء الحكومية أو الأهلية، وبما يضمن تطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا والتي توجب علينا الوقوف مع جميع مستفيدي الجمعيات , حاثاً الجميع على التكاتف لتعزيز وتنمية العمل الخيري كونه يمثل قيمة إنسانية كبرى تتمثل في العطاء والبذل بكافة أشكاله , سائلاً المولى عز وجل أن يوفق الجميع لكل خير .

// انتهى //

15:35ت م

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بريدة 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واسوجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , الجمعيات الأهلية بالمنطقة بمضاعفة جهودها وتفعيل دورها ونشاطها للوصول للمستفيدين من خدماتها وتلمس احتياجاتهم .وقال سموه : إن ما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ من إجراءات وقائية تجاه مكافحة جائحة كورونا يستوجب علينا جميعاً مضاعفة الجهود لتعزيز وتفعيل دور الجمعيات في كافة انحاء المنطقة من خلال تلمس احتياجات المستفيدين والوصول إليهم لتقديم كافة الخدمات لهم.وشدد سموه على أهمية النظر لاحتياجات الأسر المتعففة ومتابعة كافة احتياجاتها , مؤكداً على أننا نعيش في زمن الشراكات بين أفراد المجتمع وقطاعاته المختلفة سواء الحكومية أو الأهلية، وبما يضمن تطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا والتي توجب علينا الوقوف مع جميع مستفيدي الجمعيات , حاثاً الجميع على التكاتف لتعزيز وتنمية العمل الخيري كونه يمثل قيمة إنسانية كبرى تتمثل في العطاء والبذل بكافة أشكاله , سائلاً المولى عز وجل أن يوفق الجميع لكل خير .// انتهى //15:35ت م0101

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