شكرا لقرائتكم خبر عن " الصحة": 96 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 4 وتعافي 29 والان نبدء بالتفاصيل

- الداخلية: لا تهاون في تنفيذ قرار منع التجول أعلن متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، تسجيل 96 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الحالات المصابة بكورونا 1299 حالة حتى الآن، كما سُجلت 4 وفيات جديدة و12 حالة حرجة، و تعافي 29 حالة ليصبح إجمالي الحالات المتعافية 66 شخصًا. وناشد متحدث وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، الجميع بالالتزام بمنع التجول في جميع مناطق المملكة. وأشار إلى أن جميع المناطق تحت السيطرة الأمنية لتطبيق منع التجول، وكل من يهون من القرار سيكون في قبضة الأمن، والكل مسؤول عن إجراءات مواجهة كورونا، خاصة وأن لا حاجة للخروج من المنزل والخدمات متاحة على التطبيقات الإلكترونية.

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