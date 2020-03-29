علاج كورونا.. أمل جديد من دواء لسرطان الثدي

تلقى مريضان مصابان بفيروس كورونا الجديد في مدينة نيويورك علاجًا بدواء جديد قيد التطوير لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية وسرطان الثدي، وتم رفعهما من على أجهزة التنفس الصناعي بوحدات العناية المركزة في غضون أيام، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبناء على نتائج تجربة أولية صغيرة، تعتقد شركة "CytoDyn" المتخصصة في التكنولوجيا الحيوية أن الدواء الذي طورته، ويسمى "ليرونليماب" (leronlimab)، لديه القدرة على علاج المرضى الذين يعانون حالات خطرة جراء الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

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ويعتقد العلماء بالشركة أن الدواء يمكنه تهدئة "عاصفة السيتوكين"، وهو عدد كبير من الخلايا المناعية التي تسبب التهابات الرئتين لدى مرضى فيروس كورونا.

وأجريت التجارب باستخدام العقار على 7 مرضى حالتهم خطرة حتى الآن، وتم نقل اثنين من على أجهزة التنفس الصناعي، وظهرت على اثنين آخرين علامات تقلص الالتهابات الشديدة التي تتسبب في فشل الرئتين.

ويعتبر العقار الذي طورته شركة "CytoDyn" بين أحدث الأدوية التي تخضع لاختبارات للمساعدة في إنقاذ أرواح الأمريكيين المصابين بفيروس كورونا.

وحال تواصلت النتائج الواعدة للعقار، قد يحصل على تصديق إدارة الغذاء والدواء في غضون 6 أسابيع.