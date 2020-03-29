، تزامنا مع أزمة "كورونا".. انتحار وزير في ألمانيا على سكة قطار سريع ،

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أفادت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الأحد، بالعثور على جثة وزير المالية بولاية هيسن توماس شيفر، على سكة قطار سريع، وقالت الشرطة إن المعلومات الأولية تشير إلى إقدامه على الانتحار.
وأوضحت شرطة ولاية هيسن أنها عثرت على الجثة ملقاة على السكة الحديدية بمدينة فيسبادن عاصمة الولاية، وأنه إثر تحقيقات موسعة عبر شهادات ومعطيات تقنية وعلمية جنائية تم التحقق من أنها جثة توماس شيفر، ورجحت بأن الوفاة جاءت عبر إقدامه على الانتحار.
ووفق "روسيا اليوم"، نشرت وزيرة الدفاع رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي أنغريت كرامب – كارنباور، تغريدة على "تويتر" قالت فيها: "لقد صُدمنا كلنا في الحزب المسيحي الديمقراطي خبر الوفاة المفاجئة لتوماس شيفر.. نحن في حالة حزن وذهول. الآن كل أفكارنا وصلواتنا مع عائلته".
وأحدث خبر وفاة شيفر (54 عاماً) صدمة في الأوساط السياسية والشعبية بألمانيا، في الوقت الذي تجتاز البلاد أزمة تفشي فيروس "كورونا" المستجد، على الرغم من أن عدد الوفيات يظل محدوداً مقارنة بدول أوروبية عديدة مثل إيطاليا وإسبانيا وفرنسا.ألمانيا فيروس كورونا الجديد
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441 03:53 PM
وزيرة الدفاع: نحن في حالة حزن وذهول كل أفكارنا وصلواتنا مع عائلته
أفادت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الأحد، بالعثور على جثة وزير المالية بولاية هيسن توماس شيفر، على سكة قطار سريع، وقالت الشرطة إن المعلومات الأولية تشير إلى إقدامه على الانتحار.
وأوضحت شرطة ولاية هيسن أنها عثرت على الجثة ملقاة على السكة الحديدية بمدينة فيسبادن عاصمة الولاية، وأنه إثر تحقيقات موسعة عبر شهادات ومعطيات تقنية وعلمية جنائية تم التحقق من أنها جثة توماس شيفر، ورجحت بأن الوفاة جاءت عبر إقدامه على الانتحار.
ووفق "روسيا اليوم"، نشرت وزيرة الدفاع رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي أنغريت كرامب – كارنباور، تغريدة على "تويتر" قالت فيها: "لقد صُدمنا كلنا في الحزب المسيحي الديمقراطي خبر الوفاة المفاجئة لتوماس شيفر.. نحن في حالة حزن وذهول. الآن كل أفكارنا وصلواتنا مع عائلته".
وأحدث خبر وفاة شيفر (54 عاماً) صدمة في الأوساط السياسية والشعبية بألمانيا، في الوقت الذي تجتاز البلاد أزمة تفشي فيروس "كورونا" المستجد، على الرغم من أن عدد الوفيات يظل محدوداً مقارنة بدول أوروبية عديدة مثل إيطاليا وإسبانيا وفرنسا.
، تزامنا مع أزمة "كورونا".. انتحار وزير في ألمانيا على سكة قطار سريع ،
المصدر : الخليج 365
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