- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - قلد محافظ وادي الدواسر فهد بن عبدالله المسعود، بمكتبه في المحافظة، اليوم، المقدم محمد بن عبدالله حويزي الرجباني، رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى رتبة مقدم، وذلك بحضور مدير شرطة المحافظة العقيد، فهد بن عائد العتيبي.
وهنأ محافظ وادي الدواسر المقدم الرجباني بالثقة الغالية من ولاة الأمر - حفظهم الله - متمنياً له التوفيق والسداد والمزيد من العمل في خدمة الدين، ثم الملك والوطن.
من جانبه عبر "الرجباني" عن سعادته البالغة بهذه الثقة الكريمة من ولاة الأمر - حفظهم الله - مؤكداً المضي قدماً نحو تحقيق كل ما فيه خدمة الدين، ثم الملك والوطن.
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441 03:37 PM
قلد محافظ وادي الدواسر فهد بن عبدالله المسعود، بمكتبه في المحافظة، اليوم، المقدم محمد بن عبدالله حويزي الرجباني، رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى رتبة مقدم، وذلك بحضور مدير شرطة المحافظة العقيد، فهد بن عائد العتيبي.
وهنأ محافظ وادي الدواسر المقدم الرجباني بالثقة الغالية من ولاة الأمر - حفظهم الله - متمنياً له التوفيق والسداد والمزيد من العمل في خدمة الدين، ثم الملك والوطن.
من جانبه عبر "الرجباني" عن سعادته البالغة بهذه الثقة الكريمة من ولاة الأمر - حفظهم الله - مؤكداً المضي قدماً نحو تحقيق كل ما فيه خدمة الدين، ثم الملك والوطن.
، محافظ وادي الدواسر يقلد "الرجباني" رتبته الجديدة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ وادي الدواسر يقلد "الرجباني" رتبته الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.