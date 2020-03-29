محمد بن مسعود - الدمام - 29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441 03:36 PM "الصحة" تعلن عن تسجيل 96 حالة جديدة لفيروس " 6 8 15,323 "الصحة" تعلن عن تسجيل 96 حالة جديدة لفيروس " كورونا أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 96 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي خلال الإيجاز الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 1299 حالة حتى الآن. الكلمات المفتاحية ، "الصحة" تعلن عن تسجيل 96 حالة جديدة لفيروس "كورونا" ،

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