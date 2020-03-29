محمد بن مسعود - الدمام - تصحب برياح نشطة وتستمر حتى التاسعة مساءً نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتدني مدى الرؤية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات الحجرة, القرى, والمندق, بلجرشي, والمخواة, وقلوة والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة حتى الساعة 9 مساءً.

من جهتها جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية الباحة 29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441 03:34 PM تصحب برياح نشطة وتستمر حتى التاسعة مساءً Advertisements "الأرصاد" تنبه من أمطار رعدية على الباحة "الأرصاد" تنبه من أمطار رعدية على الباحة نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتدني مدى الرؤية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات الحجرة, القرى, والمندق, بلجرشي, والمخواة, وقلوة والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة حتى الساعة 9 مساءً.

من جهتها جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول. الكلمات المفتاحية ، "الأرصاد" تنبه من أمطار رعدية على الباحة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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