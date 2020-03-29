، أثار دهشة الناس.. شرطي يرعب المارة بخوذة فيروس كورونا ،

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اختار شرطي في الهند ارتداء خوذة فريدة من نوعها على شكل فيروس كورونا أثناء عمله ما أثار دهشة المواطنين.
وقام الشرطي راجيش في مدينة تشيناي بتوقيف السيارات وحث المواطنين على البقاء في المنزل، وإغلاق البلاد لمدة 21 يومًا للحد من انتشار فيروس كورونا.
وقال الشرطي في مقابلة مع "آسيا نيوز"، "نحن نتخذ جميع الخطوات ولكن لا يزال الناس يخرجون إلى الشوارع، لذا، فإن الخوذة هي إحدى الخطوات التي نتخذها لضمان أن الناس يدركون جدية الشرطة".
وأضاف: "الخوذة هي محاولة لفعل شيء مختلف. فعندما أرتديها، يتذكر المسافرون فيروس كورونا. بشكل خاص، يتفاعل الأطفال بقوة بعد رؤيتي ويريدون العودة إلى المنزل.
ووفق سبوتنيك سجلت الهند أمس السبت، 909 إصابات بفيروس كورونا، بينهم 862 هنديًا و47 أجنبيًا.
الهند فيروس كورونا الجديد
أثار دهشة الناس.. شرطي يرعب المارة بخوذة فيروس كوروناصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-29
اختار شرطي في الهند ارتداء خوذة فريدة من نوعها على شكل فيروس كورونا أثناء عمله ما أثار دهشة المواطنين.
وقام الشرطي راجيش في مدينة تشيناي بتوقيف السيارات وحث المواطنين على البقاء في المنزل، وإغلاق البلاد لمدة 21 يومًا للحد من انتشار فيروس كورونا.
وقال الشرطي في مقابلة مع "آسيا نيوز"، "نحن نتخذ جميع الخطوات ولكن لا يزال الناس يخرجون إلى الشوارع، لذا، فإن الخوذة هي إحدى الخطوات التي نتخذها لضمان أن الناس يدركون جدية الشرطة".
وأضاف: "الخوذة هي محاولة لفعل شيء مختلف. فعندما أرتديها، يتذكر المسافرون فيروس كورونا. بشكل خاص، يتفاعل الأطفال بقوة بعد رؤيتي ويريدون العودة إلى المنزل.
ووفق سبوتنيك سجلت الهند أمس السبت، 909 إصابات بفيروس كورونا، بينهم 862 هنديًا و47 أجنبيًا.
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
03:23 PM
حثّ المارة على البقاء في المنزل وإغلاق البلاد لمدة 21 يومًا
اختار شرطي في الهند ارتداء خوذة فريدة من نوعها على شكل فيروس كورونا أثناء عمله ما أثار دهشة المواطنين.
وقام الشرطي راجيش في مدينة تشيناي بتوقيف السيارات وحث المواطنين على البقاء في المنزل، وإغلاق البلاد لمدة 21 يومًا للحد من انتشار فيروس كورونا.
وقال الشرطي في مقابلة مع "آسيا نيوز"، "نحن نتخذ جميع الخطوات ولكن لا يزال الناس يخرجون إلى الشوارع، لذا، فإن الخوذة هي إحدى الخطوات التي نتخذها لضمان أن الناس يدركون جدية الشرطة".
وأضاف: "الخوذة هي محاولة لفعل شيء مختلف. فعندما أرتديها، يتذكر المسافرون فيروس كورونا. بشكل خاص، يتفاعل الأطفال بقوة بعد رؤيتي ويريدون العودة إلى المنزل.
ووفق سبوتنيك سجلت الهند أمس السبت، 909 إصابات بفيروس كورونا، بينهم 862 هنديًا و47 أجنبيًا.
، أثار دهشة الناس.. شرطي يرعب المارة بخوذة فيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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