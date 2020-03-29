محمد بن مسعود - الدمام - توزعت على بغداد والبصرة والنجف والسليمانية ودهوك أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل41 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد. ووفق "روسيا اليوم"، ذكر بيان للوزارة أن "الإصابات توزعت على بغداد والبصرة والنجف والسليمانية وكربلاء وأربيل". وأضاف: "سجلنا 12 حالة شفاء تام من المرض، موزعةً على بغداد والسليمانية ودهوك والديوانية". وأشار بيان الوزارة إلى "عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة".العراق فيروس كورونا الجديد العراق تعلن 41 إصابة جديدة بـ"كورونا" من دون وفيات صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-29 أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل41 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد. ووفق "روسيا اليوم"، ذكر بيان للوزارة أن "الإصابات توزعت على بغداد والبصرة والنجف والسليمانية وكربلاء وأربيل". وأضاف: "سجلنا 12 حالة شفاء تام من المرض، موزعةً على بغداد والسليمانية ودهوك والديوانية". Advertisements وأشار بيان الوزارة إلى "عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة". 29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441 03:11 PM توزعت على بغداد والبصرة والنجف والسليمانية ودهوك توزعت على بغداد والبصرة والنجف والسليمانية ودهوك أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل41 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد. ووفق "روسيا اليوم"، ذكر بيان للوزارة أن "الإصابات توزعت على بغداد والبصرة والنجف والسليمانية وكربلاء وأربيل". وأضاف: "سجلنا 12 حالة شفاء تام من المرض، موزعةً على بغداد والسليمانية ودهوك والديوانية". وأشار بيان الوزارة إلى "عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة". ، العراق تعلن 41 إصابة جديدة بـ"كورونا" من دون وفيات ،

المصدر : الخليج 365

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