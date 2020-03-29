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أدانت الرئاسة الفلسطينية الهجمات الصاروخية التي أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران الليلة الماضية على مدينتي الرياض وجازان.
وأكدت الرئاسة في بيان لها اليوم وقوف القيادة الفلسطينية وشعبها إلى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه الاعتداءات التي تتعرض لها، ودعمها الكامل لكل الإجراءات الهادفة للدفاع عن أراضيها وأمنها واستقرارها وحماية شعبها.الرئاسة الفلسطينية المليشيا الحوثية
الرئاسة الفلسطينية تدين الهجمات الصاروخية التي تعرضت لها المملكةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-29
أدانت الرئاسة الفلسطينية الهجمات الصاروخية التي أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران الليلة الماضية على مدينتي الرياض وجازان.
وأكدت الرئاسة في بيان لها اليوم وقوف القيادة الفلسطينية وشعبها إلى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه الاعتداءات التي تتعرض لها، ودعمها الكامل لكل الإجراءات الهادفة للدفاع عن أراضيها وأمنها واستقرارها وحماية شعبها.
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
02:39 PM
أكدت وقوفها وشعبها إلى جانب المملكة في مواجهة هذه الاعتداءات
أدانت الرئاسة الفلسطينية الهجمات الصاروخية التي أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران الليلة الماضية على مدينتي الرياض وجازان.
وأكدت الرئاسة في بيان لها اليوم وقوف القيادة الفلسطينية وشعبها إلى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه الاعتداءات التي تتعرض لها، ودعمها الكامل لكل الإجراءات الهادفة للدفاع عن أراضيها وأمنها واستقرارها وحماية شعبها.
، الرئاسة الفلسطينية تدين الهجمات الصاروخية التي تعرضت لها المملكة ،
المصدر : الخليج 365
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