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كشفت إحصائيات وزارة الصحة البحرينية اليوم عن تسجيل 23 إصابة جديدة بكورونا في حين تم تسجيل 7 حالات تعافٍ من الفيروس.
ووفق صحيفة الوطن المحلية بلغت الحالات القائمة 223 في حين بلغت حالات التعافي 272.
ولا زالت حالة واحدة تحت العناية من بين جميع الحالات القائمة.البحرين فيروس كورونا الجديد
23 إصابة جديدة بكورونا في البحرين و7 حالات تعافيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-29
كشفت إحصائيات وزارة الصحة البحرينية اليوم عن تسجيل 23 إصابة جديدة بكورونا في حين تم تسجيل 7 حالات تعافٍ من الفيروس.
ووفق صحيفة الوطن المحلية بلغت الحالات القائمة 223 في حين بلغت حالات التعافي 272.
ولا زالت حالة واحدة تحت العناية من بين جميع الحالات القائمة.
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
02:27 PM
الحالات القائمة 223 في حين بلغت حالات التعافي 272
كشفت إحصائيات وزارة الصحة البحرينية اليوم عن تسجيل 23 إصابة جديدة بكورونا في حين تم تسجيل 7 حالات تعافٍ من الفيروس.
ووفق صحيفة الوطن المحلية بلغت الحالات القائمة 223 في حين بلغت حالات التعافي 272.
ولا زالت حالة واحدة تحت العناية من بين جميع الحالات القائمة.
، 23 إصابة جديدة بكورونا في البحرين و7 حالات تعافي ،
المصدر : الخليج 365
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