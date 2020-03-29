شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات إضافية في 6 أحياء بالمدينة المنورة لمواجهة "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

- منع التجول وعربات متنقلة وفرق ميدانية تصل إلى كافة المنازل

قال الدكتور محمد الخلاوي مدير عام الشوون الصحية بمنطقة المدنيه المنوره أنه تم اختيار 6 أحياء في المدينة المنورة وهي ( الشريبات، بني ظفر، قربان، الجمعة، وجزء من الإسكان، بني خدرة ) بناء على تقييم المخاطر لعدد من مناطق المدينة المنورة وتم الاختيار بناء على وجود مخاطر عالية بحسب التقارير المعتمد عليها ومن بعد تم تقييم أن هذه الاحياء تحتاج إلى إجراءات اضافية ، كما يوجد فرق صحية ميدانية وعربات متنقلة لتنفيذ حملة تصل إلى كافة المنازل تهدف إلى التوعية ، والتأكيد على تطبيق كامل الاجراءات الاحترازية ، وتقوم الفرق الميدانية بالتجول المستمر في تلك الاحياء لتقديم كافة المساعدات الوخدمات اللازمة ، وفي حال الاصابة لا قدر الله يتم حصر المصاب وتقديم العناية والرعاية الصحية وتحديد كافة المخالطين والتعامل معهم بما يقلل دوائر انتشار الامراض ، كما تم التعاون مع كافة القطاعات الاخرى المعنية على مستوى القطاع الحكومي والخاص والخيري .

وبين الخلاوي أن الخطوات المتبعة لحصر تفشي فايروس كورونا في المدينة المنورة تبدأ من خلال قياس الاحتياجاتها بحسب تطبيقها بدول أخرى أثبتت فعاليتها علميا وصحيا ومن ثم يتم تقييم المخاطر ويوجد فرق مدربة ترفع تقارير بشكل مستمر لتقييم كل الاجراءات واقتراح الاجراءات لأمارة المنطقة ومن ثم الرفع إلى اللجنة العليا لتفشي الكورونا ومن ثم إصدار القرار لتنفيذ تلك الاجراءات ، مبينا ان نظام الصحي في المملكة قادر على التعامل في إدارة الحشود بحكم خبرتها من خلال المواسم في العمرة والحج ، مطالبا جميع سكان المناطق بعدم خروجهم من منازلهم إلا للضرورة وتطبيق التعليمات اللازمة للحفاظ على سلامة السكان والمنطقة .