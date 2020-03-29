شكرا لقرائتكم خبر عن «كبار العلماء»: شعب المملكة والمقيمين على أرضها يعيشون في أمن وأمان والان نبدء بالتفاصيل
أدانت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء إطلاق المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران صاروخين بالستيين باتجاه أحياء سكنية بمدينتي الرياض وجازان، حيث باءت هذه الهجمات - بفضل الله - ثم بتصدي قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي لها بالفشل.
وأضافت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في بيانها الصادر هذا اليوم: أن هذه الهجمات العبثية تؤكد المأزق الكبير الذي تعيشه هذه العصابة ومن وراءها النظام الإيراني، مؤكدة أن هذه المليشيا خارج المسار الإنساني؛ فبينما العالم يتوحد في مواجهة جائحة كورونا تقوم هذه المليشيا بتنفيذ جرائمها المردودة عليها بفضل الله، قال الله تعالى :( ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله).
وختمت الأمانة العامة بيانها: بأن شعب المملكة والمقيمين على أرضها يعيشون في أمن وأمان بفضل الله ثم بسبب الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.
كانت هذه تفاصيل خبر «كبار العلماء»: شعب المملكة والمقيمين على أرضها يعيشون في أمن وأمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.