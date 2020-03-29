السعودية | بالفيديو.. ضبط مليون كمامة بغرض بيعها لاحقاً في حائل

شكرا لقرائتكم بالفيديو.. ضبط مليون كمامة بغرض بيعها لاحقاً في حائل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف مقطع فيديو نشرته وزارة التجارة السعودية، السبت، على صفحتها الرسمية في "تويتر" عن ضبط مستودع في حائل يوجد به أكثر من مليون كمامة.
وأوضح الفيديو، أن المستودع كان يديره أحد السماسرة عبر موقع إلكتروني، مشيرا إلى أنه جرى التحفظ على الكميات وتوزيعها في الأسواق بسعر عادل.
فيما تم استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة.
وكانت وزارة الصحة السعودية، أعلنت السبت، تسجيل 99 حالة إصابة جديدة في المملكة 10 منها مرتبطة بالسفر ليصل إجمالي إصابات كورونا في البلاد 1203.
وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال مؤتمره الصحفي اليومي، إنه تم تسجيل وفاة مواطن بالرياض ليصل إجمال الوفيات إلى 4، وتعافي حالتين جديدتين.
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