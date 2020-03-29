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يواصل عدد من العمالين في بلدية محافظة الخرمة التعقيم المستمر لأجهزة الصراف الآلي بعد فراغ كل عميل من إجراء عمليته المصرفية.
ووضعت بلدية الخرمة ومنذ بدء صرف رواتب الموظفين قبل ثلاثة ايّام، مشرفي تعقيم عند كل صرافات البنوك بالخرمة يقومون بتعقيم مفاتيح وشاشات أجهزة الصراف الآلي مع تعقيم العملاء؛ للوقاية من انتشار فايروس كورونا .
وذكرت بلدية الخرمة في تغريدة نشرتها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر": أن كل الجهود الاحترازية تم تنفيذها بناءً على توجيهات أمين الطايف، ومتابعة وكيل الأمين للبلديات، وبإشراف رئيس بلدية الخرمة، المهندس خالد الذيابي.
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441 02:58 PM
مشرفون يقومون بتعقيم مفاتيحها وشاشاتها مع تعقيم العملاء أيضًاتزامناً مع الرواتب.. بلدية الخرمة تعقم أجهزة الصراف الآلي
يواصل عدد من العمالين في بلدية محافظة الخرمة التعقيم المستمر لأجهزة الصراف الآلي بعد فراغ كل عميل من إجراء عمليته المصرفية.
ووضعت بلدية الخرمة ومنذ بدء صرف رواتب الموظفين قبل ثلاثة ايّام، مشرفي تعقيم عند كل صرافات البنوك بالخرمة يقومون بتعقيم مفاتيح وشاشات أجهزة الصراف الآلي مع تعقيم العملاء؛ للوقاية من انتشار فايروس كورونا .
وذكرت بلدية الخرمة في تغريدة نشرتها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر": أن كل الجهود الاحترازية تم تنفيذها بناءً على توجيهات أمين الطايف، ومتابعة وكيل الأمين للبلديات، وبإشراف رئيس بلدية الخرمة، المهندس خالد الذيابي.
، تزامناً مع الرواتب.. بلدية الخرمة تعقم أجهزة الصراف الآلي ،
المصدر : الخليج 365
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