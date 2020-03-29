، تمويل لمن فقدوا وظائفهم وإعفاء من رسوم انخفاض الرصيد.. هنا أبرز توجيهات "ساما" للبنوك ،

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جاء توجيه مؤسسة النقد اليوم للبنوك السعودية بتعديل أو إعادة هيكلة التمويلات الحالية المحتاجة لذلك دون رسوم إضافية، ضمن أبرز ما أقرته #ساما من إجراءات احترازية لمجابهة آثار تفشي #كورونا.
كما تضمّن التوجيه توفير التمويل للعملاء الأفراد الذين فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص وإعفاء كل العملاء من رسوم انخفاض الرصيد أو إعادة التمويل.
وكانت قد اعتمدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" اليوم حزمة إجراءات احترازية جديدة في إطار دعم الجهود لمواجهة آثار انتشار جائحة فيروس "كورونا" (COVID-19) على مختلف القطاعات الاقتصادية، ومتابعة تأثيره في الأسواق المالية والاقتصاد.
وبينت مؤسسة النقد أن الإجراءات المتخذة تتضمن؛ الإجراءات الإشرافية وسياساتها الاحترازية لمواجهة آثار فيروس "كورونا"؛ وذلك دعماً من المؤسسة للبنوك في الوقت الحالي ومساعدتها في التركيز على تقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائها وتلبية احتياجاتهم التمويلية في الظروف الراهنة.
كما أكدت المؤسسة على البنوك أهمية الالتزام بتقديم مجموعة من وسائل الدعم لعملائهم في هذا الوقت الحالي وتمكينهم من مواجهه آثار انتشار فيروس "كورونا"، إلى جانب أهمية دعمهم للقطاع الخاص لتخفيف آثار انخفاض التدفقات النقدية.
تفاصيل أكثر عن الإجراءات الجديدة هنا:
https://sabq.org/v3Gjgmمؤسسة النقد العربي السعودي فيروس كورونا الجديد
تمويل لمن فقدوا وظائفهم وإعفاء من رسوم انخفاض الرصيد.. هنا أبرز توجيهات "ساما" للبنوكصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-29
جاء توجيه مؤسسة النقد اليوم للبنوك السعودية بتعديل أو إعادة هيكلة التمويلات الحالية المحتاجة لذلك دون رسوم إضافية، ضمن أبرز ما أقرته #ساما من إجراءات احترازية لمجابهة آثار تفشي #كورونا.
كما تضمّن التوجيه توفير التمويل للعملاء الأفراد الذين فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص وإعفاء كل العملاء من رسوم انخفاض الرصيد أو إعادة التمويل.
وكانت قد اعتمدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" اليوم حزمة إجراءات احترازية جديدة في إطار دعم الجهود لمواجهة آثار انتشار جائحة فيروس "كورونا" (COVID-19) على مختلف القطاعات الاقتصادية، ومتابعة تأثيره في الأسواق المالية والاقتصاد.
وبينت مؤسسة النقد أن الإجراءات المتخذة تتضمن؛ الإجراءات الإشرافية وسياساتها الاحترازية لمواجهة آثار فيروس "كورونا"؛ وذلك دعماً من المؤسسة للبنوك في الوقت الحالي ومساعدتها في التركيز على تقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائها وتلبية احتياجاتهم التمويلية في الظروف الراهنة.
كما أكدت المؤسسة على البنوك أهمية الالتزام بتقديم مجموعة من وسائل الدعم لعملائهم في هذا الوقت الحالي وتمكينهم من مواجهه آثار انتشار فيروس "كورونا"، إلى جانب أهمية دعمهم للقطاع الخاص لتخفيف آثار انخفاض التدفقات النقدية.
تفاصيل أكثر عن الإجراءات الجديدة هنا:
https://sabq.org/v3Gjgm
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
02:47 PM
ضمن حزمة إجراءات احترازية جديدة في إطار دعم الجهود لمواجهة آثار انتشار فيروس "كورونا"
جاء توجيه مؤسسة النقد اليوم للبنوك السعودية بتعديل أو إعادة هيكلة التمويلات الحالية المحتاجة لذلك دون رسوم إضافية، ضمن أبرز ما أقرته #ساما من إجراءات احترازية لمجابهة آثار تفشي #كورونا.
كما تضمّن التوجيه توفير التمويل للعملاء الأفراد الذين فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص وإعفاء كل العملاء من رسوم انخفاض الرصيد أو إعادة التمويل.
وكانت قد اعتمدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" اليوم حزمة إجراءات احترازية جديدة في إطار دعم الجهود لمواجهة آثار انتشار جائحة فيروس "كورونا" (COVID-19) على مختلف القطاعات الاقتصادية، ومتابعة تأثيره في الأسواق المالية والاقتصاد.
وبينت مؤسسة النقد أن الإجراءات المتخذة تتضمن؛ الإجراءات الإشرافية وسياساتها الاحترازية لمواجهة آثار فيروس "كورونا"؛ وذلك دعماً من المؤسسة للبنوك في الوقت الحالي ومساعدتها في التركيز على تقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائها وتلبية احتياجاتهم التمويلية في الظروف الراهنة.
كما أكدت المؤسسة على البنوك أهمية الالتزام بتقديم مجموعة من وسائل الدعم لعملائهم في هذا الوقت الحالي وتمكينهم من مواجهه آثار انتشار فيروس "كورونا"، إلى جانب أهمية دعمهم للقطاع الخاص لتخفيف آثار انخفاض التدفقات النقدية.
تفاصيل أكثر عن الإجراءات الجديدة هنا:
https://sabq.org/v3Gjgm
، تمويل لمن فقدوا وظائفهم وإعفاء من رسوم انخفاض الرصيد.. هنا أبرز توجيهات "ساما" للبنوك ،
المصدر : الخليج 365
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